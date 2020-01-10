Haberler » Güncel » Kursiyerler yatılı okul öğrencilerine saç bakımı yaptı - Haber

Kursiyerler yatılı okul öğrencilerine saç bakımı yaptı

Sivas'ın Zara ilçesinde kuaförlük kursu öğrencileri, yatılı okul öğrencilerinin saç bakımı ve kesimini yaptı.

10.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:18Kursiyerler yatılı okul öğrencilerine saç bakımı yaptı
'ın Zara ilçesinde kuaförlük kursu öğrencileri, yatılı okul öğrencilerinin saç bakımı ve kesimini yaptı.
Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi Kuaförlük Kursu öğrencileri, Kadın Kuaför Nural Güven öncülüğünde Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu yurdunda kalan öğrencilerin gönüllü olarak saç bakımı ve kesimlerini yaparak farkındalık oluşturdu.
Kurs hocası Nural Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu dönem açtığımız kuaförlük kursuna katılan kursiyerlerimiz arasından oluşturduğumuz 8 kişilik gönüllü ekibimizle çocuklarımıza bir sürpriz yapmak istedik. Kurs etkinliği yaparken aynı zamanda da öğrencilerimizi sevindirmeyi amaçladık. İlk başta saç kestirmek isteyen öğrenci sayısı 6 iken, öğrencilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaştık. Öğrencilerimizin tamamına yakınının kendi isteklerine göre saçlarının kesim ve bakımını yaptık." dedi.

Kuaför, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:59  Afyonkarahisar'da otomobil ile kömür yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
10:58  Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu - Haber
10:57  Kadıköy'de denizde ceset bulundu - Haber
10:57  KADIKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKTI; MERAKLI VATANDAŞLAR POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI - Haber
10:54  Memur-Sen Konfederasyonu: "Doğru ve tarafsız bir şekilde mesleğini yapan basın emekçilerinin... - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 11:08:48