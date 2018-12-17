Kursiyerlere Eğitim Verildi

Kırklareli
Sağlık Müdürlüğünce, Sosyal Dayanışma Merkezinde düzenlenen kurslara katılan vatandaşlara eğitim verildi.
Ebe Çiğdem Hadi, tarafından kursiyerlere anne sağlığını iyileştirmek ve anne ölüm oranını azaltmak amacıyla bilgiler verdi.
Hadi, burada yaptığı konuşmada, bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi. Anne
ölüm oranlarının bilinçlenerek azalabileceğini ifade eden Hadi, bu nedenle eğitimler düzenlediklerini kaydetti.
Hadi, eğitimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.
Anne,Kırklareli
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:06