Haberler » Güncel » Kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı - Haber

Kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

'Narko Rehber Projesi' kapsamında, Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

17.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:09Kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı
'Narko Rehber Projesi' kapsamında, Belediyesi bünyesinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucuyla mücadelede toplumun desteğini almak amacıyla sürdürülen 'Narko Rehber Projesi' kapsamında, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) kursiyerlerine yönelik, konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitim programı, TOGEM Akif Ersoy Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Eğitim programına katılan kursiyerler, verilen eğitimlerin kendileri için oldukça verimli geçtiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:24 Eskişehir'de kaçak içki operasyonu - Haber
17:24 İBB'NİN ÇATISINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ - Haber
17:24 Elazığ Valisi Kaldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:24 Kadın akademisyene 'darp' davasında karşılıklı suçlamalar - Haber
17:24 Irkçılıkla mücadelede maymun tabloları kullanan Serie A yönetimine tepki - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Haber
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Haber
17.12.2019 17:30:58