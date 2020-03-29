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Kursiyerlere uzaktan el sanatları eğitimi

Kursiyerlere uzaktan el sanatları eğitimi BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki el sanatları kursunu koronavirüs tedbirleri kapsamından kapatan Şazime Hancı, kursiyerlerine uzaktan eğitim vermeye başladı.

29.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:28
Kursiyerlere uzaktan el sanatları eğitimi

Kursiyerlere uzaktan el sanatları eğitimi

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki el sanatları kursunu koronavirüs tedbirleri kapsamından kapatan Şazime Hancı, kursiyerlerine uzaktan eğitim vermeye başladı. Hancı, "Yetkililerimizin 'evde kal' çağrılarını dinledik, 'WhatsApp' üzerinden görüntülü olarak eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz" dedi.

Dünyada yayılan koronavirüse karşı Türkiye 'de de görülmesi üzerine alınan tedbirler kapsamında Şazime Hancı, Bitlis Tatvan'daki el sanatları kursunu 2 hafta önce kapattı. Uzaktan eğitim verebilmek için çalışma yapan Hancı, haberleşme uygulaması 'WhatsApp' üzerinden kursiyerleriyle iletişim kurmaya karar verdi. Yaklaşık 6 yıldır filografi, kağıt rölyef, quilling (kağıt kıvırma), takı tasarım ve boyama tekniklerini anlatan veren Hancı, koronavirüse karşı tedbir için kendisi gibi evden çıkmayan kursiyerleriyle uzak eğitime başladı.

Kursiyerlerinin uzak eğitimden memnun kaldığını ve kursa bu sayede devam edebildiklerini belirten Şazime Hancı, "Yetkililerimizin 'evde kal' çağrısını dinleyip biz de kursumuzu kapatarak evlerimizde ailelerimizle birlikte zaman geçirmeye başladık. Bu doğrultuda bireysel olarak bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Sonuçta cep telefonları üzerinden iletişim kurmaya karar verdik. Bununla ilgili de çalışma yaptık. Yaptığımız bu çalışmalardan sonra birçok geri dönüş aldık. Bunun üzerine uzaktan eğitime başladık. 'WhatsApp' üzerinden görüntülü şekilde eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. Bu eğitimlerimizden çok memnun olanlar var. Bunların arasında sağlık çalışanlarımız, polisimiz, komutanlarımız, öğretmenlerimiz, memurlarımız ve ev hanımlarımız da mevcut" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Bitlis, Tatvan, Güncel

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