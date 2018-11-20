Kurslar Ev Hanımlarının Gelir Kapısı Oldu

20 Kasım 2018 Salı 15:07



20 Kasım 2018 Salı 15:07

Tuşba ilçesinde açılan takı tasarım ve kilim kursuna katılan kadınlar, ürünlerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.Tuşba Belediyesinin tarihi Van evlerinde İŞKUR destekli açılan kurslar, ev hanımları tarafından yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden kurslarda kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satıyor.Kurs eğitmeni Vasfiye Ateş, kadınların Van yöresine ait motifleri kilime işlediğini söyledi.Kurs eğitmeni Leyla Güvener de kursiyerlere çeşitli tekniklerle takı ve tasarım yapmayı öğrettiklerini ifade etti.Kadınların ekonomik açıdan belli bir düzeye ulaşarak, sosyal yaşamda aktif yer alabilmelerini sağlamak istediklerini ifade eden Güvener, ev hanımlarının kursta yeni arkadaşlıklar edindiğini dile getirdi.Kursiyer Pınar Kaya da kurslara gelerek hem aile bütçesine katkı sağladığını hem de sosyal yaşama katıldığını söyledi.