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Kursta öğrendiği el işiyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Kayseri'de oturan Hatice Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'nda öğrendiği el işi tekniği ile ürettiği ürünleri satıp hem aile bütçesine katkı sağlıyor.

19.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:14

1 çocuk annesi Hatice Şahin (33), boş zamanlarını değerlendirmek için Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren Göznuru Kurs Merkezi'nde 'Elde Antep İşi' kursuna katıldı. Kursta farklı ev tekstil tekniklerini öğrenen Şahin, aldığı siparişlerle aile bütçesine de katkı sağlıyor.

"ÖĞRENDİĞİM HER BİLGİYİ DEĞERLENDİRİYORUM"

KAYMEK kurslarından 3 yıldır faydalandığını söyleyen Hatice Şahin, "Evde kalan boş zamanlarımı değerlendirmek için bu kurslara geliyorum. Daha önce dikiş nakış kursuna gelmiştim. Burada öğrendiğim her bilgiyi değerlendiriyor, çevremle paylaşıyorum. Öğrendiklerimle aile bütçeme katkı sağlıyorum. Siparişler alıp aileme yardımcı oluyorum" dedi.

"EVLİLİK HAZIRLIĞINDAKİ KIZLAR ALIYOR"

İnsanların öğrendikleriyle neler yapabileceğini gösterdiğini söyleyen Şahin, "Yaptığım her işte iç dünyamdaki duygularımı kumaşlara nakşediyorum. Kursta öğrendiklerimi gelir kapısı haline getirdim. Çevremden siparişler alarak aile bütçesine katkı sağlıyorum. Yaptığım ürünleri genelde evlilik hazırlığındaki kızlar, çeyiz için alıyor. Evlerinde kullanmak üzere satın alanlar da var. Bazen elimin sadakası olsun diye geliri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kermeslere de veriyorum" şeklinde konuştu.

Kursta öğrendiği el işiyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Hatice Çarpar, Kayseri, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Ekonomi

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