Kursu Bitirip İş Sahibi Oldular

Baskil
Halk Eğitimi Merkezince istihdam garantili olarak açılan dikiş nakış kursuna katılan kursiyerler, törenle sertifikalarını aldı.
Fırat Kalkınma Ajansı ve Halk Eğitimi Merkezi'nin desteğiyle Elazığ
'ın Baskil ilçesinde kurulan tekstil fabrikasında istihdam garantili olarak düzenlenen dikiş nakış kursuna katılanlar için sertifika töreni düzenlendi.
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat
, törende yaptığı konuşmada, açılan her bir yeni fabrikaların ilçe ekonomisine katkı sunduğunu belirterek, "Devletimiz iş ortamı oluşturmak için imkanları seferber etmektedir. Bu projenin gerçekleştirilmesinde ve devam ettirilmesinde üzerimize düşünleri yapıyoruz. Dikiş nakış kursu gören kursiyerlerimizin sertifikaları hayırlı olsun." dedi.
Baskil Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Ergen de 6 aydır bu fabrikada dikiş nakış kursu gören 118 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını belirterek, bu tür kursların destekleneceğini aktardı.
Törene, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat
, Elazığ SGK
İl Müdürü Ayhan Tuncer
, İŞKUR
İl Müdürü Abdullah Balcı
ile Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Tevfik Özlü
de katıldı.
Baskil
12 Kasım 2018 Pazartesi 19:00