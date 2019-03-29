Kursu Tamamlayan Kadın Girişimcilere Sertifikaları Verildi

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Bafra'da kendi işini kurmak isteyen kadın girişimcilere yönelik gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi.İŞKUR Bafra Hizmet Merkezi, Kadın Hayatını Destekleme ve Sivil Toplumu Bilinçlendirme Derneği (AYNADER) ve KOSGEB Samsun Müdürlüğü iş birliğinde kendi işini kurmak isteyen kadın girişimcilere yönelik hayata geçirilen eğitimi tamamlayan 30 kadın girişimci, AYNADER binasında düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.İŞKUR Bafra Hizmet Merkezi Yakup Ergenlik, törende yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin toplum için önemli bir rol model görevini yürüttüklerini söyledi.Kadın girişimcilerin aldıkları belgelerle KOSGEB desteklere başvurabileceklerini anlatan Ergnlik, "Kadın girişimcilerimizin cesur olmalarını istiyoruz. Kadınların iş gücü piyasasına dahil olmaları, olumlu katkı sağlayacaktır. İŞKUR olarak daima girişimcilerimizin yanında olacağız." dedi.AYNADER Başkanı Yüksel Fincan da büyük cesaret örneği göstererek eğitime katılan kadın girişimcileri tebrik ederek, "Kadınların iş hayatına aktif katılımlarının ekonomide canlılık oluşturacağına inanıyoruz. Belgelerini alan kadın girişimcilere başarılar dilerim. Bu konularda bizlere destek olan İŞKUR ve KOSGEB'e de teşekkür ederim." diye konuştu.