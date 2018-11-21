Kürsübaşı Öğretmenleri Ağırlayacak

Elazığ kültürünü ve Harput musikisini gelecek nesillere aktarmak amacıyla her hafta Perşembe günü Kültür Park Mamurat-ül Aziz Salonu'nda düzenlenen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören 'Kürsübaşı' programının konukları kıymetli Öğretmenler olacak.

Kürsübaşı etkinliğinde birbirinden güzel eserler Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmenleri tarafından seslendirilecek. Çeşitli ikramların sunulacağı Kürsübaşı programına tüm öğretmenlerimiz ve ve değerli hemşehrilerimiz davetlidir.