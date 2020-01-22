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Kürsüde konuşma yaparken kalp krizi geçirdi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Yalova'da katıldığı etkinlikte kürsüde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.

22.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:54Kürsüde konuşma yaparken kalp krizi geçirdi
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin , 'da katıldığı etkinlikte kürsüde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından düzenlenen "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde yapıldı. Etkinlikte konuşma Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, konuşması sırasında rahatsızlık geçirdi. "Biraz kalbim sıkıştı herhalde, yardımcı olursanız" diyen Kadıoğlu'nun yardımına programa katılanlar yetişti. Salon dışında bir otomobile bindirilerek hastaneye kaldırılan Kadıoğlu, özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kadıoğlu'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kadıoğlu'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor. - YALOVA

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Kaynak: İHA

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