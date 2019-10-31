Kurşun 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Seni yakından tanımak istiyorum Leyla!

Kurşun 3. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! İyiden iyiye Orhan 'a aşık olan gazeteci Leyla, bu aşkın çok da mümkün olmayacağını düşündüğü sırada savcıdan gelen bir hamle ile şaşkına döner. Ekranların yeni dizisi Kurşun 2. bölüm izle, 3. bölüm fragmanı ve daha fazlası…

Kurşun 2. Bölüm İzle…

3. BÖLÜM FRAGMANI

Alelacele Leyla'yı odasına konuşmak için çağıran Orhan, ona hiç beklemediği bir konuşma yapar. Leyla'yı yakından tanımak istediğini söyleyen Orhan, imkansızlıklar içinde bir aşkın filizlenmesine yardımcı olur. Leyla ile Orhan'ı yeni bölümde neler bekliyor?

KURŞUN 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Peşinde olduğu davanın yolunda kardeşi Zeynep'i kaybeden Orhan, bu işin arkasında olanları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Orhan bu büyük acıyı yaşarken, kendini de suçlamaktadır.

Nuri evinin havuzunda bulduğu ceset ile kan beynine sıçrar. Bunu kimin yaptığını bilir ve sinirle koşar adım uzaklaşırken, başka cesetlerle de karşılaşır. Kapıda bir arabanının içinde Savcı Orhan bekler. Nuri kılıçlarını çekmiştir ve Orhan'a savaş ilan eder.

Leyla tüm gerçekleri ne pahasına olursa olsun Orhan'a anlatmak niyetindedir. Orhan ise Gülce'nin sözleri üzerine onu korumaya geçmiştir.

Gülce ile Orhan'ı Nuri'nin adamları yakalamışlar ve tam öldürüleceklerken sürpriz bir yardımla ikili oradan kurtulur. Orhan'ın duruşma öncesi açıklamalarda bulunduğu sırada Feraye'nin aynındaki Nuri'yi öldürmeye kararlı olan Aydın, silahını ona doğrultur. Peki, Aydın, Nuri'yi vuracak mı?

KURŞUN OYUNCULARI

Ekranların yeni dizisi Kurşun'un oyuncu kadrosunda: Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Şebnem Dilligil, Cem Kurtoğlu ve Begüm Akkaya gibi isimler yer alıyor.