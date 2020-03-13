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Kursun usta öğretcileri koronavirüse karşı maske dikiyorlar

HATAY'ın Kumlu ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) bünyesinde görev yapan usta öğreticiler, kamu personeli, sınırda görev yapan askerler ve AFAD ekipleri için maske dikmeye başladı.

13.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:18
Kursun usta öğretcileri koronavirüse karşı maske dikiyorlar

HATAY'ın Kumlu ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) bünyesinde görev yapan usta öğreticiler, kamu personeli, sınırda görev yapan askerler ve AFAD ekipleri için maske dikmeye başladı.

Kumlu Kaymakamlığı öncülüğünde, ilçe halk eğitim merkezinde görev yapan usta öğreticiler maske dikmeye başladı. Dikilecek 5 bin maske, kamu personeli ile ve sınırda görev yapan askerler ve AFAD görevlilerine dağıtılacak.

İhtiyaç halinde maske dikimine devam edeceklerini söyleyen Ayşe Timuçin, "Koronavirüs  nedeniyle kendimize, ailemize, kurumlara ve sınırda bulunan askerlerimiz ile diğer görevlilere verilmek üzere maske dikiyoruz. 5 bin maske dikeceğiz" dedi.

Gülizar Talipler de diktikleri maskeleri, ihtiyaç duyulan kurumlara vereceklerini söyledi.

Kumlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Duman Yurtseven, kursiyerlerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kumlu, AFAD, Güncel

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