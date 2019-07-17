Kurşuna dizilen Srebrenitsalı Boşnaklar unutulmadı

Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında "Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından kurşuna dizilerek öldürülen ve görüntüleri dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran Srebrenitsalı altı Boşnak törenle anıldı.

Kurbanların 24 yıl önce öldürüldüğü Trnovo yakınlarındaki Godinsja Bara mevkisinde düzenlenen törene yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

En genci öldürüldüğünde 16, en yaşlısı ise 36 yaşında olan Boşnak kurbanların yakınları, katliamın yapıldığı yere çiçek bırakarak dua etti.

Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic, yaptığı açıklamada, bugün ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) sınırları içinde bulunan bu bölgede, kurbanlar için anıt yapılmasına izin verilmediğini söyledi.

Sırpların politikasının hala değişmediğini dile getiren Fejzic, "Onlar hala soykırımı inkar ediyor. Kurban yakınları ise sadece adaletin yerini bulmasını istiyor." dedi.

Fejzic, gelecek nesillerin de Srebrenitsa ve Drina havzasında yaşanan katliamların cezasız kalmaması için çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti.

Öldürüldüğünde sadece 16 yaşında olan Azmir'in annesi Nura Alispahic de acısının gün geçtikçe arttığını belirterek, "Düşmanlar masum çocuklarımızı katlederek emellerine ulaştı. Bizlere ise bu acıyla bir ömür yaşamak düştü." dedi.

Faillere verilecek hiçbir cezanın acıyı azaltamayacağını vurgulayan Alispahic, savaşta iki oğlunu, eşini ve çok sayıda akrabasını da kaybettiğini söyledi.

Kurşuna dizildiğinde 36 yaşında olan Sıdık Salkic'in ablası Berizeta Pitarevic ise kardeşini son kez evinin önünde gördüğünü anlatarak, "Biz Potoçari'nin yolunu tuttuk, o diğerleriyle orman yolundan gitti. Bir daha asla görüşemedik." diye konuştu.

"Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından Trnovo'ya getirilen ve burada yere yatırılarak kurşuna dizilen Srebrenitsalı altı sivilin görüntüleri o dönemde dünya kamuoyunda geniş yankı bulmuş ve büyük tepki toplamıştı.

Yaşanan vahşetin ardından söz konusu paramiliter grubun lideri Slobodan Medic 20 yıl hapis cezası alırken, grubun üyelerinden Branislav Medic 20 yıl, Pero Petrasevic 13 yıl ve Aleksandar Medic 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: AA