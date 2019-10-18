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Kurşunları çalınan 450 yıllık caminin restorasyonuna başlandı

Kurşunları çalınan 450 yıllık caminin restorasyonuna başlandı 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin kubbelerinde onarıma başlandıKIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz ay üzerindeki kurşun kaplamaların çalındığı 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Cami'nin kubbelerinin...

18.10.2019 11:47
Kurşunları çalınan 450 yıllık caminin restorasyonuna başlandı
450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin kubbelerinde onarıma başlandı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz ay üzerindeki kurşun kaplamaların çalındığı 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Cami'nin kubbelerinin onarım çalışmaları başladı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaklaşık 100 bin TL'yi bulacak çalışmaların önümüzdeki kış ayları öncesinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Lüleburgaz'da yaklaşık 2 ay önce üzerindeki kurşun kaplamaların hırsızlar tarafından çalındığı 450 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Cami'nin hasar gören kubbelerinin onarım çalışmaları başladı. Bu kapsamda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler caminin medrese bölümündeki kubbelerine iskele kurmaya başladı.
"En kısa sürede tamamlanacak"
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri caminin kubbelerinin onarımı için devletin ihaleye çıktığını ve ihale sonucunda çalışmaların başladığını söyledi. Yetkililer, kubbelerin onarım işlemlerinin kış ayları gelmeden tamamlanacağı müjdesini verirken, çalışmaların yetişmemesi durumunda kubbelere koruyucu önlem alınıp, bahar ayında devam edeceğini belirtti.
Kurşunları çalınan 450 yıllık caminin restorasyonuna başlandı

Sokullu Mehmet Paşa, Kırklareli, Lüleburgaz, Genel

Kaynak: İHA

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