Kurt ahırdaki keçilere saldırdı

Adıyaman
merkeze bağlı Palanlı köyünde ahıra giren kurt 8 keçiyi parçaladı.
Olay önceki gece Palanlı köyü muhtarı Ömer Çil'in köyün içindeki ahırında meydana geldi. Küçükbaş hayvanlar ahırda iken, gece kurt saldırısına uğradı. Ahıra giren kurt 8 adet keçiyi parçaladı. Sabah kalktıklarında keçilerin telef olduğunu gören Ömer Çil, durumu yetkililere bildirdi.
Ömer Çil, konuyu Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdiğini belirterek, yabani hayvanlar konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. - ADIYAMAN