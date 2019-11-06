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Kurt dehşetinden kaçan koyunlardan 155'i bulundu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde aç kurtların saldırdığı sürüden kaçan 190 koyundan 155'i sağlıklı olarak bulundu.

06.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:55 Kurt dehşetinden kaçan koyunlardan 155'i bulundu
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde aç kurtların saldırdığı sürüden kaçan 190 koyundan 155'i sağlıklı olarak bulundu.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Şenlikçe Mahallesi ve Küçük Havuz mevki arasında Halil ve Hüseyin Demir kardeşlere ait 235 koyun aç kalan kurtların saldırısına uğramış, geride kalan eşeğini almak için dönen çoban Şeref Balaban saldırıdan şans eseri kurtulmuştu. Çoban Balabalan'ın haber vermesi üzerine ise jandarma ve mahalleli dağda başlattığı arama çalışmalarında 30 koyunu parçalanmış, 15 koyunu ise yaralı halde bulmuştu. Kayıp 190 koyun için arama çalışmalarını sürdüren jandarma ve mahalleli, bugün yaklaşık 8 saattir süren arama çalışmalarında toplam 155 koyunu sağlıklı olarak buldu

Bulunan koyunlar sahipleri tarafından alınarak ahıra götürülürken halen daha bulunamayan 35 koyunu arama çalışmaları ise sürüyor. - GAZİANTEP

Hüseyin Demir, Gaziantep, Yavuzeli, Güncel

Kaynak: İHA

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