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"Kurt Kapanı 2019-20" uygulaması yapılıyor

İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-20" uygulaması kapsamında, birçok noktada helikopter destekli denetimler yapılıyor.

20.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:55
'da "Kurt Kapanı 2019-20" uygulaması kapsamında, birçok noktada helikopter destekli denetimler yapılıyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla asayiş ve terör olayları ile trafik kazalarını önleme amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor.
Uygulamaya Havacılık, Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katılıyor.
Denetimler kapsamında belli yerlerde güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçlarda arama ve kimlik kontrolleri yapıyor. Bazı araçlarda yapılan aramalara narkotik köpeği de katılırken, uygulamaya polis helikopteri de havadan destek sağlıyor.

Mustafa Çalışkan, Narkotik, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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