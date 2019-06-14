14.06.2019 16:14
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"Kurt Kapanı 2019-9" uygulaması

"Kurt Kapanı 2019-9" uygulaması kapsamında, İstanbul'un birçok noktasında uygulama gerçekleştiriliyor.

"Kurt Kapanı 2019-9" uygulaması kapsamında, İstanbul'un birçok noktasında uygulama gerçekleştiriliyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapılıyor.
Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri personelinin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor.
Denetimlerde araç sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol ediliyor.
Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama 16.00'da sona erecek. Kurt Kapanı 2019-9 uygulaması
Kaynak: AA
Mustafa Çalışkan, İstanbul, Güncel

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