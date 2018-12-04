Kurt Keçilere Saldırdı

Adıyaman
'ın Gerger
ilçesinde kurdun saldırdığı 7 keçi telef oldu.
Olay, Gerger'in Çamiçi köyüne bağlı Şengil (Mırtan) mezrasında meydana geldi. İbrahim Gürbüz
'e ait küçükbaş hayvan sürüsüne saldıran kurt 7 keçiyi telef etti. Çobanın sürüyü dağlık alanda bıraktığı ve kendisinin sürüden uzak olduğu esnada saldıran kurt 7 keçiyi telef etti.
Çobanın sürünün yanına gelmesi ile kurt sürüden uzaklaştı. Olayda 7 keçi telef olurken 2 keçinin ise yaralandığı öğrenildi. - ADIYAMAN
Gerger,Adıyaman
04 Aralık 2018 Salı 13:08