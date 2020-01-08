Kurt Saati Filmi

Bir zamanlar sosyal normlara karşı olan yaşam tarzıyla tanınan bir kadın, artık Bronx'taki apartmanında yalnız başına yaşamaktadır. 1977'nin ünlü seri katil dönemi 'Summer of Sam' yazı esnasında dış dünyadan iyice uzaklaşmıştır. Ancak kadın kendini iyice izole ettikçe, görünmeyen bir işkenceci kadının zayıf yanlarını sömürmeye başlayacaktır... Yönetmen :
Alistair Banks GriffinSenaryo:
Alistair Banks GriffinOyuncular:
Jennifer Ehle, Naomi Watts, Emory Cohen, Brennan Brown, Jeremy Bobb , Kelvin Harrison Jr., Maritza Veer, Pedro Hollywood, Justin Clarke, Richard Bird, Ohene Cornelius, Angel Christian Roman, John Palacio, Sean PilzFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
The Wolf HourYapımcı Firma:
Fabula FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABD, İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
99 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
06.03.2020 Kurt Saati Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.