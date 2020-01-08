Kurt Saati Filmi

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Bir zamanlar sosyal normlara karşı olan yaşam tarzıyla tanınan bir kadın, artık Bronx'taki apartmanında yalnız başına yaşamaktadır. 1977'nin ünlü seri katil dönemi 'Summer of Sam' yazı esnasında dış dünyadan iyice uzaklaşmıştır. Ancak kadın kendini iyice izole ettikçe, görünmeyen bir işkenceci kadının zayıf yanlarını sömürmeye başlayacaktır...Alistair Banks GriffinAlistair Banks GriffinJennifer Ehle, Naomi Watts, Emory Cohen, Brennan Brown, Jeremy Bobb , Kelvin Harrison Jr., Maritza Veer, Pedro Hollywood, Justin Clarke, Richard Bird, Ohene Cornelius, Angel Christian Roman, John Palacio, Sean PilzDramaThe Wolf HourFabula Films2019ABD, İngiltereİngilizce99 dk.Bir Film06.03.2020