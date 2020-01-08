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Kurt Saati Filmi

Kurt Saati filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kurt Saati filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

08.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:58Kurt Saati Filmi
Bir zamanlar sosyal normlara karşı olan yaşam tarzıyla tanınan bir kadın, artık Bronx'taki apartmanında yalnız başına yaşamaktadır. 1977'nin ünlü seri katil dönemi 'Summer of Sam' yazı esnasında dış dünyadan iyice uzaklaşmıştır. Ancak kadın kendini iyice izole ettikçe, görünmeyen bir işkenceci kadının zayıf yanlarını sömürmeye başlayacaktır...


: Alistair Banks Griffin
Senaryo: Alistair Banks Griffin
Oyuncular: Jennifer Ehle, Naomi Watts, Emory Cohen, Brennan Brown, Jeremy Bobb , Kelvin Harrison Jr., Maritza Veer, Pedro Hollywood, Justin Clarke, Richard Bird, Ohene Cornelius, Angel Christian Roman, John Palacio, Sean Pilz
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Wolf Hour
Yapımcı Firma: Fabula Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 99 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 06.03.2020

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Jennifer Ehle, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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