Haberler » 3. Sayfa » Kurt saldırısında 7 küçükbaş hayvan telef oldu

Kurt saldırısında 7 küçükbaş hayvan telef oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kurtların saldırdığı ağıldaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

05.11.2019 23:44 | Son Güncelleme: 05.11.2019 23:50Kurt saldırısında 7 küçükbaş hayvan telef oldu
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kurtların saldırdığı ağıldaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Akhisar ilçesine bağlı kırsal Pekmezci Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre İbrahim Aktan'a (60) ait ağıla sabah saatlerine doğru kurt girdi. Kurtlar ağılda bulunan koyunlardan 7'sini telef etti, 11'ini de yaraladı. Sabah koyunlarına bakmaya giden Aktan, gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Telef olan koyunlar hastalık yaymayacak şekilde gömüldü.

Olaya ilişkin bilgi veren Pekmezci Mahallesi Muhtarı Ramazan Eriş, son zamanlarda mahallede kurt saldırılarının arttığını söyledi. Ağılları önünde nöbet tuttuklarını kaydeden Eriş, önlem alınması noktasında yetkililere çağrıda bulundu. - MANİSA

Akhisar, Manisa, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
ARAŞTIMACI:Kurt eti haram değildir. Dinimiz sadece domuz, kan ve leş tüketilmesini yasaklamıştır (Bakara 173. ayet) Bunun dışında yasaklanan hiç bir hayvan yoktur. Olsa Kuran''da yazardı. Ama bizler damak tadımıza uygun olarak koyun, inek, tavuk, balık vb. tercih ederiz.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:01 Fatih'te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu
00:59 Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı
00:58 Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
00:56 Şok uygulamada 2,5 kilo esrar yakalandı
00:54 Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
00:43 Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı
19:31 Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı
17:48 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
10:03 Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu
6.11.2019 01:15:19