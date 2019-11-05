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Kurt saldırısında 7 küçükbaş hayvan telef oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kurtların saldırdığı ağıldaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

05.11.2019 23:50 | Son Güncelleme: 05.11.2019 23:50Kurt saldırısında 7 küçükbaş hayvan telef oldu
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kurtların saldırdığı ağıldaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.
Olay, Akhisar ilçesine bağlı kırsal Pekmezci Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre İbrahim Aktan'a (60) ait ağıla sabah saatlerine doğru kurt girdi. Kurtlar ağılda bulunan koyunlardan 7'sini telef etti, 11'ini de yaraladı. Sabah koyunlarına bakmaya giden Aktan, gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Telef olan koyunlar hastalık yaymayacak şekilde gömüldü.
Olaya ilişkin bilgi veren Pekmezci Mahallesi Muhtarı Ramazan Eriş, son zamanlarda mahallede kurt saldırılarının arttığını söyledi. Ağılları önünde nöbet tuttuklarını kaydeden Eriş, önlem alınması noktasında yetkililere çağrıda bulundu.
(İHA)

Akhisar, Manisa, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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