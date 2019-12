Kurt sürüsü’nün yeni üyesi

29 yaşındaki Sam Bennett, her ne kadar İrlandalı olsa ve çocukluğunun büyük bir bölümü İrlanda’da geçse de, kendisi Belçika’nın Wervik kentinde doğdu ve hayatının ilk dört yılını orada geçirdi. Bisikletle İrlanda’da tanıştı, 2014 yılında profesyonel oldu ve o günden bu yana 42 profesyonel zafer ve İrlanda şampiyonluğu elde etti. Bu zaferlerin beşi, Büyük Tur’larda geldi.



Özellikle 2019 yılı, İrlandalı bisikletçinin şu an için kariyer zirvesini gördüğü yıl oldu. 2018’i Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda aldığı üç galibiyet ile kapatan Bennett, 2019 Nisan’ında yine Türkiye’deydi ve ülkemizde iki etap galibiyeti daha aldı. Bu galibiyetlerle Türkiye Bisiklet Turu’nda toplam dokuz etap galibiyetine ulaşan sporcu, Andre Greipel’in ardından Türkiye Turu’nda en çok etap galibiyeti yaşayan bisikletçi olmuştu.



Bennett, her ne kadar çok başarılı bir sezon geçirse de, Almanya menşeili takımı Bora-Hansgrohe’nin en gözde isimlerinden biri olamadı. Bisikletin süper yıldızı Peter Sagan’ın arkasında kalmasının yanı sıra, Alman sprinter Pascal Ackermann da takım hiyerarşisinde Bennett’ın önünde yer almıştı. Ackermann İtalya Bisiklet Turu’nda, Sagan ise Fransa Bisiklet Turu’na giderken; Bennett, bu iki Büyük Tur’a göre daha az prestijli gözüken İspanya Bisiklet Turu’na götürülmüştü.



İrlandalı, bu durumdan memnun olmadığını defalarca dile getirdi. Kendisinin Alman olmadığı ve dolayısıyla takımın Almanya menşeili sponsorları tarafından kullanışlı bulunmadığını için takım hiyerarşisinde geride olduğunu düşündüğünü medyayla çekinmeden paylaştı.



Bu gelişmeler Bora ile Bennett arasındaki iplerin kopmasına neden olmuştu. Bisiklet dünyasının en başarıı takımlarından Deceuninck-Quick Step’in başarılı ve en gözde sprinteri Elia Viviani’nin takımdan ayrılıp Cofidis ile anlaşması ve Bennett ile Bora arasında ki problemler, İrlandalının adının Quick-Step ile sık sık anılmasının yolunu açmıştı.



Üç yıldır Bora forması giyen Sam Bennett, geçtiğimiz günlerde Bora ile olan sözleşmesini feshetti ve Belçika takımı Quick-Step ile iki yıllık sözleşme imzaladı.



Toplu sprint finişlerinde çoğu zaman en iyi sprint trenini kuran Quick Step ile 2019 yılındaki kadar formda bir Sam Bennett ortaklığının birçok galibiyet getireceği, bisiklet dünyasının cevabını merakla beklediği soruların başında geliyor.

Kaynak: EuroSport.com