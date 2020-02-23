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Kurtalan Belediyesinden su tasarrufu uyarısı

Kurtalan Belediyesi, suyun tasarruflu kullanması için uyarı yaptı.

23.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:40Kurtalan Belediyesinden su tasarrufu uyarısı
Belediyesi, suyun tasarruflu kullanması için uyarı yaptı.
Kurtalan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Barajının su tutmasıyla su hattının bir bölümünün baraj suyu altında kaldığı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Değerli Kurtalan halkının bildiği gibi Ilısu baraj yapımı dolayısıyla Hesko'dan gelmekte olan su boru hattımızın bir bölümü su altında kalmıştır. Boru hattının değişimi olacağından, gelmekte olan hizan suyu Siirt, Kurtalan, Kayabağlar, Bölüktepe ve Atabağı'na da verilmektedir. Su kısıtlı olduğu için suyun tedarikli bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. Bu hususta hassasiyet göstereceğinize canı gönülden inanıyoruz."

Kurtalan, Ilısu, Güncel

Kaynak: AA

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