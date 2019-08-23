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Kurtalan'da 24 derslik ilkokul tamamlandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde inşa edilen 24 derslik ortaokulu tamamlandı.

23.08.2019 14:54 Kurtalan'da 24 derslik ilkokul tamamlandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde inşa edilen 24 derslik ortaokulu tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, 4 milyon 200 bin liraya mal olan Ertuğrul Gazi Orta Okulunun 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılacağını söyledi.

Son dönmede eğitim altyapısına yönelik önemli hizmetler yapıldığını aktaran Güneş, "Kısa süre önce yapımına başlanan Kurtalan'daki ortaokulu bitirilerek eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirildi. Ertuğrul Gazi Ortaokulunun hizmete girmesiyle Kurtalan'da eğitim alanında önemli bir eksiklik giderildi. " dedi.

Ertuğrul Gazi, Kurtalan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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