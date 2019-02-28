Kurtalan'da Cinsel İstismarı Önleme Eğitimi

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Kurtalan ilçesinde okul müdürleri ve rehber öğretmenlere cinsel istismarı önleme eğitimi verildi.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nce Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen toplantıda, cinsel istismar konusunda alınması gereken tedbirlerin yanı sıra şiddete ve cinsel tacize maruz kalan çocuklarda görülen davranış biçimleri hakkında bilgi verildi.Konferansa Kurtalan Cumhuriyet Savcısı Gürol Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.