Kurtalan'da çökme yaşanan yolda onarım çalışmalarına başlandı
Kurtalan ilçesine bağlı Beykent köy yolunda aşırı yağışlar nedeniyle göçme meydana geldi.
27.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:44
Kurtalan ilçesine bağlı Beykent köy yolunda aşırı yağışlar nedeniyle göçme meydana geldi.
Kurtalan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle göçme meydana gelen Beykent köyü yolunda bakım onarım çalışmalarına başlandı.
Kaymakam İhsan Emre Aydın , çökme yaşanan yolda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Yolun bakım ve onarım çalışmalarına başlandığını belirten Aydın, çalışmaların ardından yolun kullanıma açılacağını belirtti.
Kurtalan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle göçme meydana gelen Beykent köyü yolunda bakım onarım çalışmalarına başlandı.
Kaymakam İhsan Emre Aydın , çökme yaşanan yolda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Yolun bakım ve onarım çalışmalarına başlandığını belirten Aydın, çalışmaların ardından yolun kullanıma açılacağını belirtti.
Kaynak: AA