17 Aralık 2018, 20:35
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Kurtalan'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kurtalan

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt - Kurtalan yolundaki Zenga mevkiinde meydana geldi. Suriye uyruklu A.D. yönetimindeki 72 MA 019 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen S.K. yönetimindeki 34 ZH 0122 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

- Siirt Siirt,Kurtalan
Kaynak: DHA