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Kurtalan'da koronavirüs tedbirleri

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, korona virüs salgını nedeniyle halk pazarı ve PTT Müdürlüğünde alınan tedbirleri inceledi.

08.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:12
Kurtalan'da koronavirüs tedbirleri
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, korona virüs salgını nedeniyle halk pazarı ve PTT Müdürlüğünde alınan tedbirleri inceledi.

Aydın, koronavirüs salgını nedeniyle ilçede kurulan halk pazarında giderek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerini istedi.
Buradan İlçe PTT Müdürlüğü'nde geçen Aydın, PTT Müdürü Fahri Gürühan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Aydın, işlemlerini yapmak için sıra bekleyen vatandaşlara hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emre Aydın, Kurtalan, Aydın, PTT, Güncel
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