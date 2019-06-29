29.06.2019 16:45
Haberler » Güncel » Haber

Kurtalan'da LGS tercih danışmanlık merkezleri kuruldu

Kurtalan

Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilerin tercih yapmalarına yardımcı olmak amacıyla tercih danışmanlık merkezlerinin kurulduğu bildirildi.

Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilerin tercih yapmalarına yardımcı olmak amacıyla tercih danışmanlık merkezlerinin kurulduğu bildirildi.
Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat yaptığı açıklamada, ilçede iki noktada tercih danışmanlık merkezinin kurulduğunu belirterek, merkezlerde rehber öğretmenlerin öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için danışmanlık hizmeti vereceklerini bildirdi.
Polat, "İlçemizde iki noktada kurulan ve 5 rehber öğretmenimizin görev alacağı tercih danışmanlık merkezlerine tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. En iyi ve en doğru tercihi yapmalarına yardımcı olmak amacıyla rehber öğretmen arkadaşlarımız 1-12 Temmuz tarihleri arasında Cumhuriyet Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulunda öğrencilerimizin taleplerini karşılayacaklar." dedi.
Kaynak: AA
LGS , Kurtalan , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:26 GÖKBEY helikopteri, ilk uçuşunu başarıyla yaptı
17:26 MSB, Yavuz Sondaj Gemisi'nin yeni görüntülerini paylaştı
17:26 Sivas olaylarının 26. yılı
17:25 HEYBELİADA'DA YANGIN 9 (adadan ek görüntü )
17:25 'KUSURSUZ KULAK', FAZIL SAY'LA BULUŞTU
17:25 EYÜPSULTAN'DA SAMAN BALYALARI ALEV ALEV YANDI
17:25 MUŞ 'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı