Haberler » Güncel » Kurtalan'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program - Haber

Kurtalan'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında program düzenlendi.

13.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:02Kurtalan'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program
'in ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında program düzenlendi.
Bir düğün salonunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.
İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Yılmaz, yaptığı konuşmada Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle birçok etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.
Özellikle aile konusuna yoğunlaşacaklarını ifade eden Yılmaz, bu konuda seminerler ile camilerde vaaz vereceklerini belirtti.
Yılmaz, "Toplumumuzun huzuru aile huzuruna bağlıdır." dedi.

Daha sonra Batman İl Müftüsü Erhan Turgut, "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verdi.
Programa, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Özkan Sarı, AK Parti İlçe Başkanı Faris Akgül, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mehmet Nedim, Kurtalan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:22 İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yılı
14:22 Edirne'den kısa kısa
14:21 Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
14:20 Açlıktan bitkin düşen yavru köpek bakıma alındı
14:15 1959 yılında şehit düşen Ispartalı çavuşun mezarı yeniden yapıldı
14:06 Anket şirketi ORC, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı
14:03 Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti
13:00 Sınava girmek istemeyen genç kız, okulun ikinci katından kendini boşluğa bıraktı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
12:39 TÜRK-İŞ, HAK İŞ ve DİSK, "Bu vergi düzeni adil değildir" deyip Meclis'e çağrı yaptı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:23:00