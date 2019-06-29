29.06.2019 17:03
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Kurtalan'da semt sahaları yapılıyor

Kurtalan

Kurtalan Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle 2 semt sahası yapılıyor.

Kurtalan Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle 2 semt sahası yapılıyor.
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın , spor alanlarında gençlerin ve çocukların sportif faaliyetler içerisinde yer alarak toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katılabilmeleri amacıyla yapımına başlanan semt sahalarını gezdi.

Gözpınar beldesi ve Tekel mahallesinde yapımına başlanan semt sahaları hakkında yetkililerden bilgi alan Aydın, ilçede spor alanları oluşturmak için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Projenin GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklendiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:
"Semt sahasının içerisinde basketbol , voleybol ve futbol sahaları bulunuyor. Semt spor sahaları ile özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak kalarak spor yapabilecekleri alanlara kavuşacaklar. Sahaları yakın bir zamanda Kurtalan halkımızın hizmetine sunacağız."
Kaynak: AA
Aydın , Kurtalan , Güncel

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