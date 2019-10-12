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Kurtalan'da tatbikat

Kurtalan Devlet Hastanesi'nde UMKE, Kurtalan Belediyesi itfaiye ekiplerinin katılımıyla yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

12.10.2019 15:32Kurtalan'da tatbikat
Kurtalan Devlet Hastanesi'nde UMKE, Kurtalan Belediyesi itfaiye ekiplerinin katılımıyla yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.
Kurtalan Devlet Hastanesinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, sirenlerin çalmasıyla hastanede bulunan hastalar tahliye edildi. Hastane bahçesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kurtalan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Murat Seven, hastane personelinin olası bir yangın ve depremde hastanede bulunan hastaların hızlı bir şekilde tahliye edilmesi için tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.

Kurtalan, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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