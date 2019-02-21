Kurtalan'da Üniversite Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Siirt
'in Kurtalan
ilçesinde, üniversite güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Siirt Üniversitesi
Kurtalan Meslek Yüksekokulu'nda Kaymakam İhsan Emre Aydın
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay
, İlçe Jandarma
Komutanı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay, Kurtalan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Hüseyin Arslan
, müdür yardımcıları Abdülkadir Uyrun ve Oğuzhan Çam, okul sekreteri Mehmet Aydın
Beştaş ve Kurtalan KYK Yurt Müdürü Fırat
Akkoyun katıldı.
Kurtalan'da eğitim alan öğrencilerin içinde bulunduğu eğitim-öğretim yılını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla alınan genel tedbirleri gözden geçirmek üzere düzenlenen üniversite güvenlik toplantısının devamı mahiyetindeki toplantıda, önceki toplantıda ele alınan konular, yapılan sunumlar eşliğinde değerlendirildi. - SİİRT
Güncel
Kaynak: İHA