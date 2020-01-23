Kurtalan'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı

Kurtalan
ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı.
Kaymakam İhsan Emre Aydın
, uyuşturucuyla mücadelenin sadece kolluk kuvvetleri ile yapılacak bir çalışma olmadığına vurgu yaparak, vatandaşların da bu konuya destek sunması gerektiğini söyledi.
Aydın, uyuşturucu ile mücadelede kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, ilçede önemli çalışma yürütüldüğünü aktardı.
Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sancar Aydın ile İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Aker de katıldı.