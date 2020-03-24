Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kurtalan'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı - Haberler

Kurtalan'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.

24.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:30
Kurtalan'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı
Siirt 'in Kurtalan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Aydın, 60 bin nüfuslu ilçede sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik bazı önlemler alındığını söyledi. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilen vatandaşların 112, 155 ve 156 üzerinden ihtiyaçlarını bildirmeleri halinde her türlü desteğin verileceğini belirten Kaymakam Aydın, "Tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için kaymakamlığımız gereken her türlü desteği sağlamaya başladı. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

İlçede ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar da yapılan bu uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler : Kurtalan, Aydın, Siirt, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haberler
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:46: Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor - Haber 13:46: Ereğli'de sokağa çıkamayan ve iş yerleri kapananlara sıcak yemek servisi - Haber 13:46: Karabük'te kente giriş çıkışlar ateş ölçer cihazla kontrol altında - Haber 13:46: Kırşehir'de koronavirüs yasağına uymayan 10 kişiye para cezası - Haber 13:45: Elazığ'da halk eğitim merkezinde sağlıkçılar için maske üretimi başladı - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading