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Kurtalan'da Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.

23.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:56
Kurtalan'da Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında
Siirt 'in Kurtalan İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında Kurtalan Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı. İl merkezi ve ilçelerde ikamet eden ve korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar ziyaret edilerek, ihtiyaçları karşılandı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Kurtalan, Siirt, Güncel

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