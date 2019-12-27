Haberler » Güncel » Kurtalan'da yardıma muhtaç ailelere yardım - Haber

Kurtalan'da yardıma muhtaç ailelere yardım

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçede yaşayan ve yardıma muhtaç aileleri evlerinde ziyaret ederek yardımda bulundu.

27.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:00 Kurtalan'da yardıma muhtaç ailelere yardım
Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçede yaşayan ve yardıma muhtaç aileleri evlerinde ziyaret ederek yardımda bulundu.
Kaymakam Aydın, Sümer Mahallesinde evi oturulmayacak halde olan ve Kurtalan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma vakfı tarafından ev yardımında bulunulan Abdullah Tan ile aynı mahallede oturan Suat Ak ve Hatun Edemen'i ziyaret etti.
Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Aydın, ailelere gıda yardımında bulundu.

Vatandaşlar da Aydın'ın yaptığı ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Abdullah Tan, Emre Aydın, Kurtalan, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42   Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı-1 - Haber
17:42   Kayseri yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı - Haber
17:42   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı -foto -2 - Haber
17:42   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı-aktuel görüntü - Haber
17:42   Malatya'da 55 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:45:04