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Kurtalan'da yol yapım çalışmaları

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, köy yolu yapım çalışmalarını inceledi.

28.07.2019 16:55 Kurtalan'da yol yapım çalışmaları
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, köy yolu yapım çalışmalarını inceledi.
Kaymakam Aydın, Gözpınar-Saipbeyli köyleri arasında yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köyler arasındaki 4 buçuk kilometrelik yolun asfaltlama çalışmalarına başlandığını belirten Aydın, kısa sürede tamamlanması beklenen yolun vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

İhsan Emre, Gözpınar, Kurtalan, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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