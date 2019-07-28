Kurtalan'da yol yapım çalışmaları
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, köy yolu yapım çalışmalarını inceledi.28.07.2019 16:55
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, köy yolu yapım çalışmalarını inceledi.
Kaymakam Aydın, Gözpınar-Saipbeyli köyleri arasında yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köyler arasındaki 4 buçuk kilometrelik yolun asfaltlama çalışmalarına başlandığını belirten Aydın, kısa sürede tamamlanması beklenen yolun vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.
Kaymakam Aydın, Gözpınar-Saipbeyli köyleri arasında yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köyler arasındaki 4 buçuk kilometrelik yolun asfaltlama çalışmalarına başlandığını belirten Aydın, kısa sürede tamamlanması beklenen yolun vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.
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Kaynak: AA