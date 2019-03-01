Kurtalan'da Yöresel Yemek Yarışması

Siirt
'in Kurtalan
ilçesinde yöresel lezzetler yarışması düzenlendi.
Valilik tarafından kentin tanıtımı için kent genelinde yapılması planlanan yemek yarışmasının Kurtalan'daki bölümü bir düğün salonunda yapıldı.
Siirt Valisi Ali Fuat Atik
'in eşi Fulya Atik ve Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın
'ın eşi Cansu Aydın, yarışmacılara başarı diledi.
İlçenin tanıtımının yapıldığı kısa bir film ile başlayan programda Kaymakam İhsan Emre Aydın
'ın eşi Cansu Aydın konuşma yaptı. Halk oyunları gösterisi ve müzik öğretmenlerinden oluşan müzik gurubunun konserinin ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.
12'si yemek ve 8'i tatlı kategorisinde olmak üzere 20 kadının yer aldığı yarışmada jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucu yemek kategorisinde birinci, kaburga dolması ile Gülbahar Lale, Şam
böreği yemeği ile Aliye Hülako ikinci, mumbar ile Şükran Aksoy ise üçüncü oldu.
Tatlı kategorisinde ise sütlaç ile birinciliği Ayşe Çılgın, un helvası ile ikinciliği Sultan Aksoy, Şillek tatlısı ile Hacer Kayısı kazandı.
Emre Aydın, Aydın, Siirt, Kurtalan, Güncel
Kaynak: AA