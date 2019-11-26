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Kurtalan Devlet Hastanesi Başhekimi Yağız görevine başladı

Kurtalan Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzman Dr. Vehbi Yağız görevine başladı.

26.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:56Kurtalan Devlet Hastanesi Başhekimi Yağız görevine başladı
Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzman Dr. Vehbi Yağız görevine başladı.
Kurtalan Devlet Hastanesinde görev yapan Yağız, başhekimlik görevine atandı.
Görevine başlayan Yağız, Kurtalan halkına daha iyi hizmet verebilmek için hastane personelinin huzur ve işbirliği içinde çalışması ve hastanenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalara başladığını belirtti.

Kurtalan Devlet Hastanesinde 6 yıldır görev yaptığını ifade eden Yağız, şöyle konuştu:
"Çalışma arkadaşlarımla beraber amacımız hizmet kalitesini arttırmak ve çevre illere yapılan hasta sevkini en aza indirmektir. Yakın zamanda hastanemizi hastaların güven duyacakları ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı bir hastane statüsüne getirebilmek için büyük bir gayret göstereceğiz. Bu konuda bütün çalışma arkadaşlarıma güveniyorum."

Kurtalan Devlet Hastanesi, Kurtalan, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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