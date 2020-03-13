Kurtalan Kaymakamı Aydın, çalışmaları inceledi
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, köy yollarındaki menfez yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
13.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:42
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, köy yollarındaki menfez yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Kaymakam Aydın, Tütün köyü Yapılar mezrası, Saipbeyli köyü Göztepe mezrası ve Güzeldere köyü Demirbaş mezrası yollarındaki menfez yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden ve görevli personellerden bilgi aldı.
Aydın, yapılan menfezler sayesinde etkili yağışlar nedeniyle yıllardır bu yollarda meydana gelen bozulmalar sunucunda ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçmeyi ve bu yolları kullanan vatandaşların daha güvenli yolculuk yapmalarını amaçladıklarını belirtti.
Kaymakam Aydın, Tütün köyü Yapılar mezrası, Saipbeyli köyü Göztepe mezrası ve Güzeldere köyü Demirbaş mezrası yollarındaki menfez yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden ve görevli personellerden bilgi aldı.
Aydın, yapılan menfezler sayesinde etkili yağışlar nedeniyle yıllardır bu yollarda meydana gelen bozulmalar sunucunda ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçmeyi ve bu yolları kullanan vatandaşların daha güvenli yolculuk yapmalarını amaçladıklarını belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler : Emre Aydın, Kurtalan, Aydın, Güncel
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