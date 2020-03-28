Kurtalan Kaymakamı Aydın'dan vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısı
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısında bulundu.
28.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:24
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısında bulundu.
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçe merkezinde alınan koronavirüs (Covid-14) tedbirlerini inceledi.
Siirt yolu üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden Aydın, vatandaşların gruplar halinde bulunmamaları, salgın hastalık nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiğini söyledi.
65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasak olduğunu hatırlatan Aydın, bu yaş grubu dışında kalan vatandaşların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti.
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçe merkezinde alınan koronavirüs (Covid-14) tedbirlerini inceledi.
Siirt yolu üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden Aydın, vatandaşların gruplar halinde bulunmamaları, salgın hastalık nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiğini söyledi.
65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasak olduğunu hatırlatan Aydın, bu yaş grubu dışında kalan vatandaşların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Emre Aydın, Kurtalan, Aydın, Güncel