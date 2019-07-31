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Kurtalan Kaymakamı Aydın'dan ziyaretler

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçedeki bazı kamu kurumları ile esnafı ziyaret etti.

31.07.2019 16:03 Kurtalan Kaymakamı Aydın'dan ziyaretler
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçedeki bazı kamu kurumları ile esnafı ziyaret etti.
İlçe Noteri Adnan Can'ı ziyaret eden Aydın, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Toprak Mahsulleri Ofisine geçerek Ofis Müdürü Reşat İlbasan ile görüşen Aydın, daha sonra Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu yurdunu ziyaret etti.
Ulu Cami mevkisinde esnaf ziyaretinde bulunan Aydın, vatandaşlarla görüştü.
Aydın'a esnaf ziyareti sırasında İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Yılmaz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdulhadi Çakır da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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