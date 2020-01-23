Kurtalan Kaymakamı Aydın halk toplantısı düzenledi

Kurtalan
Kaymakamı İhsan Emre Aydın, düzenlenen toplantıda vatandaşın talep ve sorunlarını dinledi.
Kurtalan Öğretmenevindeki toplantıda konuşan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, bu toplantılarda vatandaşın sorunlarını birinci ağızdan dinlediklerini söyledi.
Toplantıya kamu kuruluşu temsilcilerinin de katıldığını işaret eden Aydın, "Vatandaşımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak bizim birinci önceliğimizdir. Bu kapsamda halk toplantılarını sık sık düzenleyeceğiz. Halkımız her türlü sorununda kapımızı çekinmeden çalmalı." dedi.