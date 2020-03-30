Kurtalan Kaymakamı Aydın koronovirüs tedbirlerini inceledi
Gökçebağ Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirleri inceledi.
30.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:58
Gökçebağ Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirleri inceledi.
Merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde yürütülen çalışmaları denetleyen Aydın, görüştüğü vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.
Aydın, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlarını karşılmayacaklarını da kaydetti.
Merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde yürütülen çalışmaları denetleyen Aydın, görüştüğü vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.
Aydın, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlarını karşılmayacaklarını da kaydetti.
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Kaynak: AA
Etiketler: Emre Aydın, Gökçebağ, Kurtalan, Aydın, Güncel