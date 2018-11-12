Kurtalan Vagon Müzeler ile Tanıtılacak

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:35



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:35

Ulusal ve bölgesel kalkınma plan ve stratejilerin uygulanmasını sağlayacak faaliyet ve projelere destek olan Dicle Kalkınma Ajansı, 2018 yılı için bölgemizin kalkınmasını güçlendirmek adına paydaşlarıyla katılım sağladığı çeşitli toplantılar, istişareler ve çalıştaylar neticesinde "Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi" amaçlı Mali Destek Programı hazırladı.Siirt Kurtalan Belediye Başkanlığının "Güney Ekspresinin Son Durağı Kurtalan'da Vagon Müzeler ile Turizm Değerlerinin Canlandırılması" Projesi için 902 bin 350 TL olduğu belirtildi. Bu proje ile ilçeye ekonomik anlamda gelir sağlayacağını söyleyen Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, 12 bin yıllık kadim şehirde sağlanan huzurun yanı sıra kendilerinin de önemli etkinlikler ile şehrin ismini duyurduklarını söyledi. Uslu, hızla gelişen turizm sektöründen Siirt'in Kurtalan ilçesinde yeteri kadar pay alabilmesi, turizm alanında hak ettiği noktaya gelebilmesi için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını dile getirdi. Uslu, "İlimiz, eşsiz doğal güzellikleri, tarihsel dokusu ve kültürel zenginlikleri, bereketli toprakları, konuksever insanları ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, turizmin çeşitlendirilebilir anlamda çoğaltılması ilimize değer katacaktır. DİKA tarafından turizm ağırlıklı başarılı görülen Kurtalan ilçemizdeki projenin toplam değeri 902 bin 350,00 TL'dir" dedi. - SİİRT