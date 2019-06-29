29.06.2019 16:38
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Kurtardığı göçmenleri savaş gemilerine karşın kıyıya ulaştıran Alman kaptan İtalya'da tutuklandı

Kurtardığı göçmenleri savaş gemilerine karşın kıyıya ulaştıran Alman kaptan İtalya

İtalyan polisi, Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle 2 haftayı aşkın süredir denizde bekletilen Sea Watch 3 gemisinin kaptanı Carola Rackete’yi tutukladı.

İtalyan polisi, Akdeniz 'de kurtardığı göçmenlerle iki haftayı aşkın süredir denizde bekletilen ve bu sabah ülkenin güneyindeki Lampedusa Adası'ndaki limana yanaşan Sea Watch 3 gemisinin kaptanı Carola Rackete'yi tutukladı.

Alman Sea-Watch derneğine ait ve Hollanda menşeli göçmen kurtarma gemisi Sea-Watch 3, kurtarılan yaklaşık 40 göçmenle iki haftadan fazla süredir denizde bekletiliyordu. İtalya'dan ya da herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden limana yanaşma izni bekleyen Alman kaptan, ülkenin güneyindeki Lampedusa Adası'na yanaşmaya karar vermiş fakat İtalyan gemileri tarafından engellenmişti. Öte yandan 31 yaşındaki Alman kadın, bu sabah limana yanaşmaya karar verdi ve yoğun güvenlik güçleri eşliğinde limana demir attı.
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Kaynak: Euronews.com
İtalya , Akdeniz , Dünya

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