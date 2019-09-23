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Kurtardığı sokak kedisini sahiplendi

Adana'da bir genç kız, ayağı kırık halde bulduğu sokak kedisini tedavisinin ardından sahiplendi.

23.09.2019 18:12Kurtardığı sokak kedisini sahiplendi
Adana'da bir genç kız, ayağı kırık halde bulduğu sokak kedisini tedavisinin ardından sahiplendi.
Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merve Özçetin, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sağ ön ayağı kırık halde bulduğu sokak kedisini, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Merkezdeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kediyi sahiplenen Özçetin, kedinin şu an sağlık durumunun gayet iyi olduğunu kaydetti.
Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner Hekimi Ramazan Özdemir de sağ ön ayağında kırık olan kedinin tıbbi müdahalesini yaptıklarını ve sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Alparslan Türkeş Bulvarı, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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