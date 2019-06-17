17.06.2019 15:00
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Kurtarılan karga yemek sofrasına misafir oldu

Kurtarılan karga yemek sofrasına misafir oldu

Bingöl'de düştüğü apartman boşluğundan kurtarılan yavru karga, kendisini kurtaran ailenin sofrasına da misafir olup karnını doyurdu.

Bingöl'de düştüğü apartman boşluğundan kurtarılan yavru karga, kendisini kurtaran ailenin sofrasına da misafir olup karnını doyurdu. Olay, Merkeze bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki TOKİ Konutlarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, 6 katlı bir apartmanın sakinleri, havalandırma boşluğunda ses duydu. Sesin geldiği noktaya bakan vatandaşlar, yavru bir karganın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kaldığını fark etti. Bunun üzerine boş bir kovanın içerisine ekmek koyup havalandırma boşluğuna iple gönderen apartman sakinleri, karganın içine girmesiyle yukarı çekip kurtardı. Yavru karga, daha sonra apartman sakinlerinden bir ailenin evinde sofraya konuk oldu. Karnını doyuran karganın o anları da cep telefonu ile görüntülendi. Karnı doyan yavru karga doğaya bırakıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
İçmeler, Bingöl, Güncel

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